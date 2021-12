Ancora un mezzo pesante incastrato lungo la Sp27 tra Carbuta e Feglino

Non sono bastati i cartelli segnaletici posti negli scorsi mesi all'altezza del trivio di San Rocco, nell'entroterra tra Calice Ligure e il Melogno.

Nella mattinata odierna infatti un altro mezzo pesante, presumibilmente uscito dall'A10 al casello di Finale Ligure, ha imboccato le strade provinciali dell'entroterra rimanendo bloccato sulla Sp27 tra la frazione calicese di Carbuta e Feglino, nelle vicinanze del bivio per Cà de Cia.

Il mezzo pesante, attualmente fermo a bordo strada per consentire il transito alle autovetture e ai mezzi di non grandi dimensioni, ha riscontrato un problema meccanico ed è in attesa dell'assistenza per poterlo risolvere dopodiché proverà a rimettersi nel giusto senso di marcia.

Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del Fuoco, e a breve sarà in zona anche un responsabile della Provincia per le opportune valutazioni sul da farsi nelle prossime ore.