Cosseria, vecchio traliccio cade sulla Sp42: traffico interrotto ma nessun ferito

Momenti di paura nel tardo pomeriggio sulla Sp 42 all'altezza del territorio comunale di Cosseria dove, al confine col comune di Cengio, un vecchio traliccio appartenente all'infrastruttura ferroviaria è crollato sulla sede stradale.

Sul posto immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e dei cantonieri della Provincia che hanno messo in sicurezza la zona e rimosso i vecchi ferri. Fortunatamente nessun mezzo in transito sulla provinciale è stato colpito.

Nessun problema per la circolazione ferroviaria, in quanto il traliccio era dismesso, mentre la strada è stata chiusa per oltre un'ora.

"Malgrado il grande spavento il bilancio, vista l'assenza di feriti, è stato positivo" commenta la consigliere provinciale con delega alla viabilità, Luana Isella.