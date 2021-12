Finale, tubatura del gas rotta durante le asfaltature di via Dante: traffico in tilt

Traffico letteralmente in tilt dalla mattinata odierna tra i rioni di Borgo e Marina a Finale: durante i lavori di asfaltatura del tratto a mare di via Dante gli operai della ditta impiegata nelle operazioni di ripristino del manto stradale dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi all'acquedotto hanno inavvertitamente causato la rottura di un tubo della distribuzione gas.

Immediatamente avvertiti dagli operai, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la perdita prima dell'intervento della ditta specializzata che provvederà alla definitiva riparazione. Alcune utenze sono così state sospese, mentre non vi sono famiglie evacuate al momento.

Grossi disagi si sono verificati alla circolazione veicolare. Il traffico è regolato dagli agenti della Polizia Locale fin dal semaforo di via Dante all'altezza del ponte di ferro di collegamento con la Sp490, mentre per raggiungere il centro di Marina è stato predisposto un bypass dell'area interessata dal guasto all'altezza di via delle Pleiadi fino all'immissione su via Brunenghi.

Sempre per i lavori di bitumatura della strada, intanto, quest'ultima via resterà chiusa dalle 21 alle 6 nelle nottate del 2 e 3 dicembre.