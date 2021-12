Noli, anche la consigliere Gambetta saluta il sindaco Fossati: "Sincero senso di responsabilità"

Diversi sono stati i messaggi di stima e di ringraziamento per il mandato svolto e di solidarietà e apprezzamento al primo cittadino di Noli che, nella giornata di ieri (1 dicembre, ndr) ha presentato le sue dimissioni per motivi di salute.

Dalla maggioranza e non solo sono giunte parole di stima nei suoi confronti. Anche la consigliera di opposizione Marina Gambetta si è infatti unita, come i colleghi di Insieme per Noli, al coro delle voci in saluto a Fossati.

"A seguito della lettera di dimissioni del nostro Sindaco Lucio Fossati, insieme alla mia squadra in Repubblica 2.0, dichiaro di apprezzare la Sua decisione, motivata da un sincero senso di responsabilità nei confronti dei cittadini nolesi. Ringraziamo il Sindaco per il Suo impegno e gli auguriamo una pronta guarigione".