Fratelli d'Italia, eletto il direttivo del circolo Val Bormida

"Lavoreremo per offrire all'elettorato competenza e serietà, caratteristiche fondamentali per fare politica e attività amministrativa nei comuni. Nei prossimi giorni prenderemo contatto con i referenti degli altri partiti per valutare come poter essere utili ed efficaci in una logica di coalizione, già a partire dalla prossima tornata elettorale - conclude Garofano - Ringrazio il partito nelle figure di Matteo Rosso, commissario regionale e Claudio Cavallo, commissario provinciale per la fiducia riposta in me e nel nostro gruppo".

Questo il direttivo: Francesco Garofano presidente; Alessandro Pizzorno vice presidente; Monica Bisazza segretaria; Alessandro Alpa tesoriere; Christian De Vecchi responsabile enti locali; Manuel Longagna responsabile attività produttive; Roberto Scarzella responsabile sicurezza urbana.