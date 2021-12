Quando dolcezza e musica si uniscono per un Natale solidale

Musica, dolcezza, solidarietà. In un unico gesto.

Quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’Antoniano e il Freddozzo di Oleggio, sia le aziende sia i privati avranno la possibilità di acquistare un CD con i canti del famoso coro bolognese e un delizioso panettone artigianale, non glassato con lamponi al naturale e crema al cioccolato bianco, dell’azienda novarese.

Una soluzione perfetta per chi desidera cogliere l’occasione di regalare un prodotto 100% Made in Italy e, al tempo stesso, sostenere con una piccola donazione chi è in difficoltà: l’Antoniano, infatti, da oltre sessant’anni si prende cura di adulti e famiglie fragili, a Bologna e in tutta Italia.

Una proposta, quindi, in cui il gusto del territorio si unisce alla solidarietà, all’attenzione agli altri, a chi ha bisogno, al desiderio di compiere un bel gesto alla portata di tutti; un regalo doppio, negli elementi che lo compongono e, soprattutto, nel suo valore umano.

Il CD e il panettone possono essere acquistati sia al seguente link, https://www.neronatura.it/shop/panettoni-artigianali/panettone-artigianale-freddozzo-con-cd-coro-antoniano-500g/, sia durante due giornate di mercatino solidale, sabato 11 e domenica 12 dicembre, in cui verrà allestito un banchetto di fronte alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, a Bologna.