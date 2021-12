Savona, in ricordo della strage di Piazza Fontana, Anpi Savona e Villapiana presentano “L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana” dello storico Davide Conti

In occasione dell'approssimarsi del 52° anniversario della strage di Piazza Fontana, sabato 11 dicembre alle 16 a Savona presso il Salone delle Assemblee della Società di Mutuo Soccorso “La Generale”, lo storico Davide Conti presenta il suo ultimo volume “L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana”, Giulio Einaudi Editore (2019). L’evento è organizzato dal Comitato provinciale Anpi di Savona e Sezione di Villapiana “Per la conoscenza e la memoria: Savona, citta’ Medaglia d’Oro per la Resistenza, non dimentica”.

Il 12 dicembre 1968 l'esponente democristiano Mariano Rumor insediava, con la formula del centro-sinistra, il suo primo governo. Il 12 dicembre 1969 la strage di piazza Fontana a Milano e gli attentati di Roma aprivano drammaticamente la fase di quella strategia della tensione che avrebbe caratterizzato la vita pubblica del Paese per l'intero decennio degli anni Settanta. I 365 giorni che intercorsero tra quelle due date rappresentano uno dei momenti piú significativi della storia dell'Italia democratica, segnato da una crisi di struttura che investì radicalmente tutti i settori e gli ambiti della società nazionale: da quello politico a quello economico-sociale, da quello militare a quello dell'ordine pubblico. La ricomposizione del contesto immediatamente precedente la strage di piazza Fontana fornisce, dunque, una chiave di lettura centrale di quei drammatici eventi evidenziando come questi maturarono all'ombra della democrazia repubblicana e quanto mutarono il Paese.

Davide Conti e uno storico, consulente della Procura di Bologna (strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (strage 28 maggio 1974) e dell' Archivio Storico del Senato della Repubblica.

Come da normative vigenti, per partecipare all’evento sarà necessario indossare correttamente la mascherina ed esibire il Green Pass.