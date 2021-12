Il regista savonese Francisco Saia premiato a Tokyo e ad Atene per il cortometraggio "The Double"

Dopo aver vinto in Argentina il premio Lembel, il giovane regista savonese Francisco Saia ha ottenuto altri due riconoscimenti internazionali, sempre con il cortometraggio "The Double", scritto e co-diretto con il regista Luca D'Alessandro.

I riconoscimenti, sempre come miglior locandina cinematografica, sono arrivati al Tokyo Internetional Film Festival e all'Athens Internetional Film Festival. Entrambe le manifestazioni sono organizzate dalla stessa istituzione cinematografica, ovvero la Monthly Film Festival, istituzione che si occupa dell'organizzazione di festival internazionali nelle maggiori metropoli come: Tokyo, Londra, Atene e New York.

Di recente il regista savonese è stato anche premiato alla notte dei talenti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al salone di Orientamenti 2021 per i suoi diversi successi internazionali, tra cui il record come nono regista più giovane nella storia del cinema ad aver diretto un lungometraggio.

"Sono molto felice di ricevere negli ultimi tempi, diversi riconoscimenti cinematografici in grandi festival internazionali. Dopo Paranà, Hollywood, Roma e Londra, ora sono riuscito a ricevere un premio in oriente, nella meravigliosa Tokyo - spiega il regista savonese - So di essere giovane e di avere ancora molto da fare e da imparare, però sono molto soddisfatto dei diversi riconoscimenti e soddisfazioni ottenute di recente. Dedico queste mie due recenti vittorie a tutti i giovani, poiché so che molti coetanei si sentono scoraggiati ad inseguire i propri sogni e ambizioni, a seguito dei diversi fenomeni che ci circondano, come la pandemia Covid e la disoccupazione, ma dico loro di non arrendersi mai, e di continuare a reagire e ad inseguire i propri obiettivi, come ho fatto io in tutti questi anni, perché se si crede veramente in un sogno, lo si può raggiungere".