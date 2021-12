Capitaneria di Porto di Savona, stipulata con “Carmelo Noli” di Vado la concessione per il servizio di rimorchio portuale

Al termine di una complessa procedura di gara a rilevanza europea e iniziata lo scorso gennaio, la Capitaneria di Porto di Savona ha affidato il servizio di rimorchio portuale negli scali di Savona e Vado Ligure alla società “Carmelo Noli”, concessionario uscente, per un costo annuo del servizio pari a circa 7 milioni di euro, per una durata di 15 anni. La gara ha visto partecipare, oltre all’affidataria, anche la società danese Em. Z. Svitzer A/S..

La Capitaneria di Porto di Savona è la prima Autorità Marittima italiana a stipulare la concessione di rimorchio, in accordo con la normativa del Codice dei Contratti Pubblici, che ha radicalmente innovato le modalità di aggiudicazione di questa tipologia di contratti. Il risultato ottenuto fornirà alla portualità savonese un servizio all’avanguardia e adatto a far fronte alle attuali e future esigenze di traffico e alle nuove tipologie di navi che scalano i porti di Savona e Vado Ligure.

La nuova organizzazione del servizio di rimorchio garantisce l’imprescindibile tutela della sicurezza della navigazione marittima e dello scalo portuale tenendo conto, al tempo stesso, della necessità di assicurare la competitività del porto. Si prevede, infatti, che l’elevata concorrenza, generata dalle nuove procedure di affidamento, produca tariffe più vantaggiose per l’utenza portuale, senza compromettere l’efficienza del servizio.

Il servizio di rimorchio a Savona sarà dunque esercitato con 5 rimorchiatori di cui 4 di prima linea e uno di seconda linea, tutti di tipologia ASD (Azimut Stern Drive), con elevate prestazioni in termini di potenza di tiro a punto fisso e muniti delle più innovative dotazioni antincendio e antinquinamento. Inoltre, per far fronte alle nuove tipologie di navi, i rimorchiatori in concessione sono dotati di albero abbattibile che permetterà di assicurare l’idoneo gradiente di sicurezza durante le fasi di ormeggio delle navi da crociera.