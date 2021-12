A Garessio 2000 un tapis roulant per i bimbi illuminato per la sera (Video)

C'era anche uno stand di Garessio 2000 al “Villaggio della neve” allestito sabato 27 novembre in piazza Galimberti dall’ATL del Cuneese.

È una stazione sciistica sita nel comune di Garessio che parte da quota 1.380 metri. Ci sono due skilift e un tapis roulant. Gli skilift servono un totale di 7 piste, dalle più semplici per i principianti e anche una nera.

Massimiliano Bollito: “In stazione è presente un punto ristoro e il noleggio attrezzatura. La grande novità di quest'anno è il tapis roulant per i bambini illuminato per la sera. Inoltre abbiamo una pista dedicata a sci e snowboard e anche una pista per bob e slittini”.