Spotorno, scattata la consegna dei buoni spesa. Fino al 28 febbraio le domande per il bando affitti

Sta proseguendo anche in questo fine 2021 l'impegno dell'Amministrazione spotornese per contrastare le difficoltà economiche legate alle restrizioni anti Covid19, con l'erogazione di ulteriori i buoni spesa e contributi per gli affitti. Dalla giornata di ieri, lunedì 13 dicembre, è partita la distribuzione delle carte ai 39 beneficiari (su 42 che avevano presentato la domanda dal 24 novembre all'1 dicembre) del sostegno finalizzato a garantire l’acquisto vincolato di generi alimentari e/o prodotti di beni di prima necessità, per i quali la cifra stanziata è stata di 16mila euro. Il buono erogato consiste in una carta bancomat, appositamente caricata con l’importo assegnato a beneficio del nucleo ricevente e con un importo massimo di 350 euro a famiglia, in base al numero dei componenti. "Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti dovevano essere in possesso di un indicatore Isee non superiore a 10mila euro. A parità di Isee sono stati favoriti i nuclei famigliari con più componenti e con presenza di disabili" spiega l'assessore ai Servizi Sociali, Veruska Schoepf. Dallo scorso 2 dicembre è inoltre possibile presentare domanda, fino al 28 febbraio del nuovo anno, per il "Bando Affitti", reso possibile grazie all'integrazione tra fondi comunali e altri stanziati da Regione Liguria che verranno liquidati ai Comuni nei primi mesi del 2022.

"Questo ci permetterà di aiutare anche le famiglie in difficoltà con i canoni di locazione - aggiunge l'assessore - Inoltre, restando il bando aperto per oltre 60 giorni, si consente ai richiedenti di raccogliere tutti i documenti necessari, tra cui le ricevute attestanti il pagamento dei canoni di locazione mensili riferiti alle mensilità dell'anno 2021 (dicembre incluso)".

Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito istituzionale del Comune di Spotorno oppure ritirarlo in forma cartacea presso lo Sportello Polifunzionale, nei giorni e orari di apertura. La domanda compilata andrà consegnata corredata di copia della documentazione richiesta (attestazione Isee, Contratto di locazione e registrazione di esso presso l'Agenzia delle Entrate, ricevute del canone di locazione 2021, categoria catastale, metri quadrati dell'alloggio, spese condominiali 2021 e per i cittadini non appartenenti all'UE autocertificazione di residenza in maniera consecutiva in Liguria per almeno 5 anni), presso l’Ufficio Servizi Sociali del nuovo municipio il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Per poter accedere al bando il nucleo famigliare deve presentare alcuni criteri di inclusione che sono specificati nel bando stesso, in particolare una dichiarazione Isee in corso di validità non superiore a 16mila e 700 euro.