Processo Tirreno Power, ascoltato in Tribunale il consulente delle parti civili, l'epidemiologo Emilio Gianicolo

L'effetto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, gli studi disponibili sulla centrale di Vado e Quiliano, dall'Ospedale Policlinico San Martino allo studio effettuato dai consulenti della Procura Paolo Crosignani e Paolo Franceschi e da Fabrizio Minichilli, epidemiologo del Cnr di Pisa, concentrandosi sui loro punti di forza e di debolezza.

Queste le tematiche affrontate da Emilio Gianicolo, epidemiologo dell'Università di Mainz in Germania che è stato ascoltato nell'aula magna del Tribunale di Savona come consulente delle parti civili (WWF e Uniti per la Salute), nel processo che vede al centro la centrale Tirreno Power di Vado Ligure per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

Nella sua deposizione si è concentrato sul ruolo dell'inquinamento atmosferico, puntando il dito contro gli effetti associati alle emissioni delle centrali a carbone che sarebbero maggiori rispetto ad altre fonti. Specificando che nello studio dell'ospedale genovese vengono utilizzati come base di dati i decessi e i ricoveri e che persiste un calo demografico nello studio della mortalità delle donne, in controtendenza rispetto alla Liguria nell'area di Vado Ligure e Quiliano.

Per quanto riguarda invece lo studio di Crosignani e Franceschi ha detto che i due modelli di esposizione con i licheni producono risultati sovrapponibili e che nel lavoro svolto da Minichilli i punti di forza si possono trovare nel disegno di studio e nell'assenza di un'analisi stratificata.

L'ingegner Fabio Ferranti, dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, nella sua relazione depositata e illustrata ha evidenziato come nelle attività di controllo sia emersa una generale sottovalutazione da parte del gestore degli obblighi connessi al rispetto dell’autorizzazione.

Inoltre si è soffermato sul sistema di monitoraggio delle emissioni illustrandone le funzionalità, le caratteristiche e criticità sottolineando che la particolare attenzione per la taratura del sistema di monitoraggio risultava quanto mai necessaria per la centrale in esame, considerandone la portata e il profilo emissivo definito rilevante rispetto alle altre centrali termoelettriche soprattutto per gli ossidi di zolfo, valore più elevato rispetto agli altri impianti .

E' stato sottolineato l'impatto del deposito di carbone scoperto ( 42mila mq con capacità di 300mila mc) e gli impatti potenzialmente nocivi sulla salute delle persone residenti nell'area limitrofa alla centrale e all'ambiente circostante.