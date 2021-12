Albenga, strage di cristalli auto rotti nella notte, almeno 12 i veicoli colpiti (FOTO)

Questa notte ad Albenga in diverse zone, tra cui il Lungocenta, zona vecchio ospedale, e in frazione Campochiesa, si è verificata una serie di atti vandalici ai danni dei cristalli di diverse auto parcheggiate.

Secondo quanto riferito, sarebbero almeno 12 le auto colpite e gli autori potrebbero essere dei vandali, dal momento che lo scopo non sembra fosse teso a furti.

I carabinieri di Albenga stanno lavorando al caso concentrando l’attenzione su due uomini sospetti fermati nella notte e procedendo con le attività di accertamento, anche attraverso il vaglio delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati in diversi punti della città.

"Massima collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia locale di Albenga che sta già lavorando per mettere a disposizione degli inquirenti le immagini della videosorveglianza presente sul territorio - ha affermato l'assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci -. Saranno controllate le registrazioni di tutte le zone coinvolte ad ampio spettro in modo da poter ricostruire i movimenti dei vandali che hanno agito nel cuore della notte. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili di questi atti nel più breve tempo possibile".