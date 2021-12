Cinzia Chiappori premiata a Roma con il “Collare Collegium Cocorum”

C’era anche la savonese Cinzia Chiappori, chef dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga fra i cuochi di tutta Italia riuniti a Roma chef per la consegna dei "Collari Collegium Cocorum", la prestigiosa Onorificenza al merito professionale conferita dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ispirata al riconoscimento anticamente tributato dalla Roma Imperiale alla professione del cuoco, l'onorificenza nasce con l'obiettivo di premiare quei professionisti del settore che da oltre venticinque anni promuovono con successo le tradizioni e il prestigio della Cucina Italiana nel nostro Paese e nel mondo.

Nello Spazio Esposizioni del Palaexpo di Via Nazionale, curato da Alessandro Circiello si è svolta la premiazione, che ha visto riunite le giacche bianche di tutte le regioni d'Italia e di molti paesi stranieri.

"Quello di oggi è un premio a coloro che ogni mattina, da 25 anni, accendono la fiammella per cucinare per tutti. Un momento anche di riflessione e confronto con le tante istituzioni politiche presenti per parlare della ripartenza del nostro settore. Un riconoscimento importante per la Federazione Italiana Cuochi e per i Cuochi d'Italia", ha sottolineato il presidente della Federcuochi, Rocco Pozzulo.

Durante la cerimonia sono stati assegnati anche alcuni Collari anche agli "Amici dei Cuochi". Tra loro Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato alla Cultura, Giuseppe Conte, Laura Castelli, Vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Tiziana Nisini, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, Maria Spena, Vice Presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, Beatrice Lorenzin, Sabrina Alfonsi, Assessore Ambiente Comune di Roma, Alfonso Pecorario Scanio, Lino Stoppani, Presidente FIPE e Cristian Biasoni, AD Chef Express.