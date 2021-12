Operaio ferito nel crollo di un ponteggio a Zinola, la sentenza di condanna del giudice

1 anno e due mesi con la concessione delle attenuanti generiche e con la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale per Domenico Manfreda e Daniele Spina e due anni e quattro mesi per Blerim Daci. Assolta invece Teresa Bolzan per non aver commesso il fatto.

Questa la sentenza di condanna del giudice Francesco Giannone in Tribunale a Savona in merito al processo legato al crollo del ponteggio di via Nizza a Savona avvenuto il 23 maggio del 2016 nel quale rimase coinvolto un operaio egiziano allora 31enne, Salem Zaky, precipitato nel vuoto dal quinto piano, da un’altezza di circa 20 metri.

L'’operaio, dopo il crollo, era rimasto sospeso nel vuoto ed appeso ad uno degli ancoraggi di metallo dell’impalcatura, ma poi, stanco, aveva mollato la presa ed era caduto nel vuoto.

Sul banco degli imputati erano finiti con le accuse di disastro colposo e lesioni aggravate: Teresa Bolzan, in qualità di amministratore del condominio e committente lavori, Daniele Spina, titolare dell’impresa affidataria dei lavori e responsabile del cantiere, Domenico Manfreda, progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza e Blerim Daci, titolare dell’impresa sub appaltatrice “in nero” delle opere murarie ed esecutrice lavori.

Il titolare dell'impresa di ponteggi Cristian Fragetta invece aveva patteggiato nel dicembre del 2018.

Gli avvocati difensori degli imputati, per Bolzan il legale Antonino Ardagna, Manfreda Daniela Giaccardi, Spina Fausto Mazzitelli e Daci Paolo Foti e Andrea Frascherelli, nell'udienza precedente avevano richiesto l'assoluzione. Bolzan, Manfreda e Spina avevano inoltre risarcito la parte civile. Il pm Giovanni Battista Ferro aveva chiesto 1 anno e due mesi per Bolzan, Manfreda e Spina e due anni e sei mesi per Daci.

Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.