La "Luce della Pace da Betlemme" domani (18 dicembre) a Finale

Anche quest’anno la comunità parrocchiale di Finalmarina potrà accogliere nelle case la "Luce della Pace da Betlemme". L'appuntamento è per domani, sabato 18 dicembre, alle ore 21.15, presso la basilica di san Giovanni Battista per vivere un momento di preghiera. In seguito i presenti si recheranno alla stazione di Finalmarina, dove l'arrivo della Luce è prevista per le ore 22,17 circa. Ad organizzare l’iniziativa è la comunità del Masci scout di Finale.

La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF di Linz. Nell’ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come i profughi. Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte.

Nel 1996 avviene la prima distribuzione a livello italiano della Luce della Pace da Betlemme, in maniera simile a quanto avviene in Austria, utilizzando il mezzo ferroviario per una staffetta di stazione in stazione su due linee: Trieste-Genova e Trieste-Napoli. La Luce in quell’anno tocca oltre 100.000 persone, 5000 scout, 48 città e paesi.

Nel 1997 le linee ferroviarie aumentano, da Napoli si arriva fino a Salerno, si scende poi giù lungo la linea Adriatica fino a Lecce, la linea per Genova rimane invariata. Sono coinvolti 108 gruppi scout e ben 102 città tra grandi e piccole. Nel 2002 si raggiunge Torino (allungando nel 2003 fino ad Aosta). Nel 2006 da Livorno si arriva fino a Grosseto. Pertanto fino al 2007 ci sono cinque linee: Trieste – Roma – Palermo; Trieste – Lecce; Trieste – Grosseto; Trieste – Civitavecchia – Cagliari – Sassari; Trieste – Torino – Aosta.