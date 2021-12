Celle, la giunta approva la perizia per restaurare una porzione di sagrato della cappella di San Giovanni alla Costa

Un intervento di restauro conservativo di una porzione del sagrato della cappella di San Giovanni Battista e Santa Lucia di via Belvedere nella frazione della Costa.

La giunta comunale di Celle Ligure ha approvato la perizia esecutiva per i lavori sulla chiesa cellese che sta facendo fronte ad una situazione di degrado per via del passaggio dei mezzi nella particolare strettoia.

La parte antistante la chiesa infatti costituisce il corpo stradale della via ed è realizzata con un tipico risséau ligure con un disegno molto semplice, il cui unico elemento decorativo è una stella stilizzata un po' decentrata. L'opera così nel tempo ha subito diverse criticità e si sono susseguiti interventi di ripristini e fissaggi con materiali non adatti.

Visto che l'opera era stata sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza dei beni Ambientali e Architettonici di Genova, era stata chiesta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di restauro alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Imperia e Savona che ha dato il proprio nulla osta.

40mila euro la cifra stanziata dall'amministrazione.