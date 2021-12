Una nuova automedica per la Croce Bianca Savona. Il sindaco Russo: "Un successo del volontariato"

E’ stato inaugurato oggi, presso la sede della P.A. Croce Bianca di Savona, un nuovo mezzo di soccorso. Si tratta di un’automedica Land Rover Discovery, allestimento Sport, che permette di svolgere i servizi di assistenza anche nelle zone collinari e in fuoristrada. L’auto è infatti dotata di 4x4 e di tutte le attrezzature per il soccorso anche a lunga percorrenza.

La mobile 84, dotata delle moderne tecnologie che permettono una guida più sicura e maneggevole sia su strada che in fuoristrada, si va quindi ad aggiungere al parco mezzi della P.A Croce Bianca di Savona in un momento in cui gli interni dei veicoli sono soggetti a un più rapido deterioramento dovuto alle quotidiane procedure di igienizzazione per prevenire il contagio da Covid-19.