Elezioni provinciali, Lista Toti: "Il centrodestra si conferma unito e vincente"

Le elezioni provinciali che hanno interessato Savona e Imperia hanno visto vincere il centrodestra, che in entrambi i casi è caratterizzato dalla presenza di esponenti della Lista Toti Liguria in maggior percentuale rispetto agli altri partiti. Nel consiglio provinciale savonese gli eletti arancioni sono tre: il sindaco di Cairo Paolo Lambertini con 5.962 preferenze, l’assessore di Albisola Superiore Sara Brizzo con 7.133 voti e l’assessore di Loano Enrica Rocca con 5.962 voti. Anche nelle provinciali di Imperia gli eletti della Lista Toti sono tre e compongono il gruppo più numeroso degli eletti, si tratta di Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, che ha ottenuto 8.814 preferenze, di Mario Conio, il sindaco di Taggia, che ha conquistato 7.684 voti e di Barbara Feltrin, assessore di Diano Marina, con 7.141 consensi.



"Si tratta di una bella giornata nella quale il centrodestra in Liguria si conferma unito e vincente in ben due province e voglio fare i miei complimenti a tutti gli eletti, augurando loro un buon lavoro - ha dichiarato Giovanni Toti - Personalmente trovo molto positivo che il nostro movimento si confermi ancora una volta il primo partito della regione e credo che già da domani sarà importante iniziare a lavorare per rendere il nostro territorio ancora migliore che è l'obiettivo che stiamo perseguendo da sempre".



"C'era chi parlava di un centrodestra in difficoltà nella nostra regione ma, ancora una volta, chi diceva il falso è stato smentito dai fatti - ha affermato Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale della Lista Toti Liguria - Le due vittorie alle elezioni provinciali di Savona e Imperia confermano la bontà del nostro operato sul territorio e rinsaldano il nostro partito che, dopo il grandissimo risultato delle elezioni regionali 2020, ribadisce di essere la prima forza politica dell'intera regione. Un risultato importante che ben ci fa sperare per le sfide future che ci attendono".



“Il risultato raggiunto dalla nostra coalizione nella provincia di Imperia ci rende orgogliosi perché è la dimostrazione di quanto la coalizione di centrodestra sia unita per raggiungere i propri obiettivi - ha affermato Marco Scajola - Come Lista Toti, inoltre, non possiamo nascondere la nostra grande soddisfazione per il risultato ottenuto che ci conferma ancora una volta il primo partito della regione. Siamo felicissimi, inoltre, che uno dei nostri esponenti Armando Biasi sia stato il più votato e gli altri due Mario Conio e Barbara Feltrin siano arrivati al terzo e quarto posto. Siamo soddisfatti perché questa vittoria testimonia la bontà del lavoro di squadra svolto insieme in questi anni”.



"Dopo le elezioni comunali di Savona era importante far intendere al territorio che non avremmo mollato la presa e che avremmo continuato a essere attivi e ricettivi nei confronti delle istanze dei cittadini. - ha concluso Mauro Demichelis, coordinatore provinciale di Savona della Lista Toti Liguria - Oggi ci teniamo questa grande soddisfazione e continuiamo per la nostra strada, a lavorare per la nostra provincia".