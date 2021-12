Yepp Albenga ASD, bilancio del girone di andata e i successi fuori dal campo: un gruppo affiatato, grande traguardo

Anche se il successo del gol non ha ancora arriso alla squadra, dopo aver completato l’andata del campionato, la dirigenza di Yepp Albenga ASD traccia un bilancio delle partite disputate finora, per esprimere tutta la sua soddisfazione per i miglioramenti dimostrati in questo periodo. “Portare sul campo un gruppo di ragazzi con esperienze calcistiche e di vissuto completamente diverse l’una dall’altra, mettendo insieme rifugiati, richiedenti asilo, e italiani con percorsi di vita e persino lingue differenti, e formarne una squadra affiatata è per noi già un traguardo” afferma con orgoglio il presidente Stefano Dilda.

Questo traguardo comunque non riguarda solo la coesione della squadra e il messaggio di inclusione che essa vuole trasmettere, ma anche il miglioramento del gioco sul campo. In poco tempo i calciatori sono diventati sempre più sicuri di sé, cercando sempre più occasioni di gol, senza lasciarsi intimidire dalla difesa avversaria, e ora si dimostrano più consapevoli delle posizioni, dei ruoli in campo, e più capaci di costruire insieme l’azione vincente. “Siamo certi che nel girone di ritorno queste abilità maturate nella prima metà di campionato saranno messe a frutto, grazie anche alla conoscenza degli avversari”, aggiunge il direttore sportivo Antonio Danilo Capezio.

Tuttavia, grandi risultati sono stati conseguiti anche al di fuori dal campo: Yepp Albenga ASD infatti si sta inserendo sempre di più nel tessuto sociale della città e anche oltre, come dimostra la recente amicizia con un progetto simile con sede a Livorno, Africa Academy Calcio, che presto maturerà sicuramente in ulteriori occasioni di crescere insieme, e le costanti testimonianze di stima dal mondo delle associazioni locali, delle imprese, e della comunicazione, rappresentate da messaggi di incoraggiamento, proposte di future collaborazioni, e generose donazioni.

Con l’occasione della pausa natalizia l’ASD cercherà di ingrandire ulteriormente la sua rosa, offrendo a chi lo desidera, ovviamente senza distinzione di origine ed esperienza pregressa, la possibilità di provare a giocare ed eventualmente entrare in squadra.

“Chi volesse conoscere più da vicino la realtà di questa squadra unica in tutto il campionato di Seconda Categoria, inoltre, può anche prenotare un posto alla Cena di Natale al numero 3293841428 in collaborazione con il ristorante Pizzeria Al Cantuccio, e cogliere l’occasione sia di incontrare giocatori e dirigenti di persona sia di sostenere il progetto”, conclude il presidente Dilda.