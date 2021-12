Albenga, secondo lotto del Progetto Moli ai blocchi di partenza, lavori assegnati a Cave di Frisolino Srl

Allungamento di ulteriori 10 metri dei moli già realizzati nel primo lotto e adeguamento di un ulteriore molo lato Ceriale oltre al ripascimento strutturale, un intervento sul molo della darsena e la realizzazione di strutture a protezione dello sbocco a mare di tre rii minori tra il Rio Antognano e il Carenda: questa la progettazione effettuata dall’ing. Gaggero per per il secondo lotto del Progetto Moli ad Albenga, i cui lavori di realizzazione sono stati affidati alla ditta Cave di Frisolino Srl.

“Opere strutturali a difesa della costa che Albenga non aveva mai visto prima di oggi e che cambieranno la prospettiva anche turistico balneare della nostra città. Il lavoro iniziato dall’amministrazione Cangiano – spiega il vicesindaco Alberto Passino - viene portato avanti con grande slancio dall’amministrazione Tomatis e per questo voglio ringraziare l’operato dell’ufficio lavori pubblici, che ha seguito ogni fase e procedura per raggiungere gli obbiettivi stabiliti da questa maggioranza”.

“Sono stati assegnati i lavori di realizzazione del secondo lotto del Progetto Moli di Albenga con il quale si andrà a completare l’intervento di tutela della costa che avrà come conseguenza positiva il miglioramento di tutto il waterfront della zona di viale Che Guevara – affermo l sindaco Riccardo Tomatis -. Ricordo che il Progetto Moli ha come obiettivo principale quello della tutela della costa, ma porterà al contempo e attraverso i ripascimenti stagionali (con la sabbia), alla creazione di nuove spiagge”.

“Un investimento di 2.430.000 euro che, sommato a quello del primo lotto (altri 2milioni e mezzo di euro) trasformerà viale Che Guevara portando risvolti positivi anche in termini di turismo balneare.”

“Abbiamo già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche la realizzazione di un terzo lotto per proseguire gli interventi a tutela della costa e del nostro territorio, obiettivo primario della nostra Amministrazione”, conclude il primo cittadino.