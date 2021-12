Finale, Loano e Pietra annullano gli eventi di fine e inizio anno. I sindaci: "Scelta condivisa e dettata dall'emergenza sanitaria"

"Gli spettacoli che per tradizione segnano la notte di San Silvestro e il primo giorno dell’anno nuovo non ci saranno". Lo dichiarano all’unisono Luigi De Vincenzi, Luca Lettieri e Ugo Frascherelli, sindaci rispettivamente di Pietra Ligure, Loano e Finale Ligure.

"A malincuore comunichiamo che gli attesissimi fuochi d’artificio che illuminano la notte dell’ultimo dell’anno a Finale Ligure e salutano il primo giorno del 2022 a Loano e lo spettacolo multimediale di luci e immagini '3D Mapping New Year Show 2022' del primo di gennaio a Pietra Ligure sono stati annullati - proseguono i primi cittadini - E’ stata una scelta che abbiamo condiviso e ponderato lungamente insieme, verificando fino all’ultimo tutte le possibili opzioni per offrire ai nostri cittadini e ai nostri ospiti i festeggiamenti che da sempre animano il Capodanno nella nostra Riviera, garantendo contemporaneamente la massima sicurezza in termini di misure anti-covid".

"Dalla sera del 31 dicembre alla sera del 1 gennaio, una lunga e ininterrotta festa di colori, musiche e allegria avrebbe unito le nostre cittadine nel segno della ripartenza e dell’ottimismo ma, ancora una volta, alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento della pandemia previste dal Consiglio dei Ministri, abbiamo deciso di perseverare nel tenere alta la guardia ed evitare ogni possibile occasione di assembramento” concludono De Vincenzi, Lettieri e Frascherelli.