Il Ministro Bianchi scrive alla varazzina Mariandrea Cesari: "Congratulazioni per il tuo meraviglioso talento"

Altre belle soddisfazioni per Maria Andrea Cesari, la giovanissima attrice e scrittrice di Varazze che recentemente ha vinto il premio come talento cinematografico ligure al Salone Orientamenti di Genova, che si è tenuto dal 16 al 18 novembre scorso. Non solo, proprio a pochi giorni dal Natale, ha ricevuto una lettera dal Ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi in cui si leggono parole di incoraggiamento per la promessa del cinema varazzina.

“Desidero ringraziarti per aver voluto condividere la tua storia, le tue difficoltà e il tuo percorso di rinascita – si legge nella lettera del Ministro Bianchi - La tua storia mi ha commosso e testimoniato che il supporto delle persone a noi più care e della comunità tutta può aiutarci a superare i momenti difficili, ad esprimere e valorizzare le doti di ciascuno di noi e a sperimentare la gioia di sentirsi parte di una comunità, condividendo sentimenti ed emozioni”.

“Nel congratularmi per il tuo meraviglioso talento e per gli importanti traguardi raggiunti nel mondo della recitazione e della scrittura – conclude il Ministro - ti incoraggio a continuare a coltivare le tue passioni con la stessa forza di volontà e impegno dimostrati fino adesso”.

Mariandrea Cesari oggi è un ragazzina di successo di soli 12 anni, appassionata di recitazione e impegnata nel mondo del cinema e della televisione, ma ha dovuto superare un trauma molto pesante in passato, in seguito a una caduta dal trampolino di una piscina a soli 4 anni, che gli ha causato la perdita della lingua, recuperando grazie a un delicato intervento di ricostruzione.

Recentemente è stata parte del cast della fiction Canale5 “Storia di una famiglia perbene”, liberamente ispirata al romanzo omonimo di Rosa Ventrella, con la regia di Stefano Reali e Nicola Barnaba, al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Inoltre, nel corso del mese di novembre, è stato girato a Varazze il cortometraggio dal titolo “Connessa¿”, opera che la vede impegnata anche nella veste di scrittrice, con la sceneggiatura scritta da Mario Iannuziello, Enrico Bonino alla regia e Gianni Mammolotti, candidato al David di Donatello 2018 per Malarazza, quale direttore della fotografia.