Covid19, schizza la percentuale di positività ai test molecolari in Liguria: 634 nuovi casi su 2.927 tamponi

Schizza al 21,97% la percentuale di positività al Covid19 rispetto ai tamponi molecolari analizzati nella nostra Regione: a fronte di 2.927 test analizzati (ai quali se ne aggiungono 1.677 antigenici rapidi) si sono registrati nelle ultime ventiquattr'ore ben 643 nuovi casi.

Un rapporto che si alza ancora rispetto al giorno precedente, così come si alza il numero die ricoverati negli ospedali liguri, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive dove i malati sono ora 41 (di cui 29 non vaccinati e 12 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Nel dettaglio, nell'imperiese sono stati 17 i nuovi positivi, 116 nel savonese, 390 nel genovese e 120 nello spezzino.

Da segnalare infine un solo decesso, avvenuto all'ospedale lo scorso 23 dicembre di una donna di 88 anni.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.958.496 (+2.927)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.484.097 (+1.677)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 141.610 (+643)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.402 (+294)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.023 (+13)

Savona 2.315 (-12)

Genova 5.630 (+194)

La Spezia 1.890 (+72)

Residenti fuori regione o estero 160

Altro o in fase di verifica 384

Totale 13.402

Ospedalizzati: 511 (+28); 41 in terapia intensiva*

Asl1 113 (+3); 7 in terapia intensiva

Asl2 108; 13 in terapia intensiva

San Martino 55 (+9); 7 in terapia intensiva

Galliera 93 (+6); 5 in terapia intensiva

Gaslini 21 (+4)

Villa Scassi 64 (+5); 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 25

Asl4 Lavagna 5; 3 in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 14 (+4)

Asl5 Spezia 13 (-3); 2 in terapia intensiva

*29 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 9.760 (+355)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 123.655 (+348)

Deceduti: 4.553 (+1); una donna di 88 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.140

Asl2 1.383

Asl3 3.537

Asl4 840

Asl5 1.268

Totale 8.168

Dati vaccinazioni 26/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.830.062

Somministrati: 2.763.417

Percentuale: 98%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni