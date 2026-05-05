Incidente sulla via Aurelia a Borgio Verezzi: auto contro il guard rail, illeso il conducente (FOTO)

Un incidente stradale si è verificato a Borgio Verezzi, nel pomeriggio odierno intorno alle 14.30, lungo la via Aurelia, all’altezza del rettilineo che conduce alla galleria della Caprazoppa.
Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto una sola vettura. Il conducente (fortunatamente illeso dopo l'impatto), per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail a bordo strada.
Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Borgio Verezzi e i Carabinieri della stazione di Pietra Ligure, per i necessari rilievi del caso.
L’incidente ha causato qualche rallentamento alla circolazione lungo il tratto interessato, ma la situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento del carroattrezzi per la rimozione del veicolo.