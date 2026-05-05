Loano, sbarra del passaggio a livello abbattuta: disagi alla circolazione ferroviaria

Ancora un episodio di danneggiamento a un passaggio a livello a Loano. Questa volta il fatto si è verificato nei pressi della via Aurelia - altezza di piazza Valerga - dove, poco prima delle 8 del mattino, una vettura ha urtato violentemente la sbarra, abbattendola completamente.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto ha reso necessario un intervento immediato per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai tecnici incaricati della riparazione.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 9.30, consentendo il ritorno alla normalità. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti con ritardi medi di circa 20 minuti.