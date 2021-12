Pietra, ennesimo raid vandalico in via delle Rimembranze: danni all'illuminazione pubblica e agli arredi (FOTO)

"Tra Natale e Santo Stefano, ennesima incursione vandalica ai danni dell’illuminazione pubblica di via delle Rimembranze, all’altezza dell’ingresso del cimitero e del Parco Offenburg, con il risultato di diversi lampioni abbattuti, alcuni attrezzi del percorso fitness danneggiati e la rottura dei globi luminosi posti ai lati dell’ingresso del cimitero, frutto di sassaiola e tiro al bersaglio". Così, attraverso una nota stampa, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

"Nel deplorare sempre più questi atti vandalici, l’amministrazione comunale ha comunque già provveduto a ripristinare l’illuminazione a servizio dell’ingresso del cimitero, mentre per i lampioni divelti e gli altri arredi danneggiati si provvederà a completare i lavori nei prossimi giorni con un intervento più radicale a 'prova' di teppista e che, quanto meno, renda più ardua e faticosa la prossima bravata - continuano dall'amministrazione comunale pietrese - Parallelamente, la Polizia locale, grazie al fondamentale apporto delle telecamere del sistema di videosorveglianza installato dalla nostra amministrazione nella primavera del 2020, ha già avviato le indagini per individuare i responsabili di questi sgradevoli e veramente ingiustificati atti di profonda inciviltà".

"Da una parte permane sempre più il nostro impegno quotidiano, degli uffici comunali e della stragrande maggioranza della nostra comunità per mantenere Pietra Ligure accogliente, sicura e vivibile e dall’altra la maleducazione e l’inciviltà di pochi, ne siamo certi, ad arrecar danno. Da una parte l’utilizzo di soldi pubblici, cioè nostri, cioè di tutti, per apportare miglioramenti e dall’altra l’uso di soldi pubblici, sempre nostri e sempre di tutti, per riparare e ripristinare ciò che è stato stupidamente guastato. Dispiace sempre constatare il ripetersi di questi atti di devastazione a danno dell’intera comunità compresi, in ultima analisi, chi li commette" concludono De Vincenzi e Amandola.