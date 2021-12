Cairo, il comune: "E' in vigore l'ordinanza anti-botti"

La nota del comune di Cairo Montenotte: "E' in vigore l'ordinanza del Sindaco n.19 del 28/12/2018, che prescrive il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del comune di Cairo Montenotte nonché in luoghi privati nel caso possano verificarsi ricadute su luoghi pubblici per il periodo dalle ore 22.00 del 28 dicembre alle ore 24.00 del 6 gennaio di ogni anno".

"Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro ai sensi dell'articolo 7 bis comma 1 del D.Lgs 18/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a 50,00 euro, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/91 cui consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti" concludono dal comune.