Savona, sabato 20 settembre l'inaugurazione del nuovo palco dei Giardini di via Verdi

Il Comune di Savona ha completato la sostituzione del palco dei Giardini di via Verdi a Villapiana. Quello vecchio è stato rimosso e sostituito con una nuova struttura progettata per essere più solida, durevole e sicura. La base è ora in metallo, mentre la superficie di calpestio è realizzata con pannelli resistenti agli agenti atmosferici e all’usura.

“Il nuovo palco – spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi - è stato posizionato a un’altezza di circa 30 cm dal suolo per ridurre al minimo i rischi di caduta accidentale, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini che frequentano l’area verde”.

Il nuovo palco sarà a disposizione di associazioni e realtà culturali per eventi e manifestazioni, restituendo ai giardini un punto di incontro sicuro e funzionale per la comunità. L'inaugurazione avverrà sabato 20 settembre alle ore 16 durante la manifestazione 'Villapiana in Festa' organizzata da Villapiana antifascista e dal Doposcuola popolare.