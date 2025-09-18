Porto di Savona-Vado, Filt e Cgil proclamano una giornata di sciopero del porto a sostegno di Gaza

Una giornata di sciopero del porto di Savona-Vado è stata proclamata da Filt e Cgil Savona e riguarderà i lavoratori portuali dalle ore 7:00 del 19 settembre (1° turno di lavoro) alle ore 7:00 del 20 settembre (fine del 4° turno di lavoro), seguendo l'orario dell’“avviamento” portuale.

Dalle ore 7:00 l'organizzazione sindacale presidierà i varchi portuali di Savona e Vado Ligure, effettuando un volantinaggio che proseguirà per le vie cittadine. Alle ore 18:00 è organizzata una manifestazione con corteo da Piazza del Brandale verso Piazza Sisto IV.

"L'escalation dei conflitti internazionali è fuori controllo – spiegano Filt e Cgil – La barbarie in atto nella Striscia di Gaza coinvolge senza distinzione donne, uomini e bambini, famiglie e anziani, scuole e ospedali. L'ultimo attacco ha colpito il complesso Al-Sahaba, specializzato nella cura di donne e bambini sotto i 10 anni, bombardato e abbattuto assieme a tutti i suoi lavoratori e pazienti. Di fronte al tentativo di massacro della popolazione palestinese, i lavoratori del porto di Savona e Vado Ligure non possono rimanere indifferenti. Contro tutte le guerre dell'imperialismo, continueremo a schierarci dalla parte dei lavoratori: russi, ucraini, palestinesi, israeliani, birmani e yemeniti… per l'unità dei lavoratori contro il capitalismo e i suoi conflitti. Continueremo a schierarci contro il riarmo europeo e le sue logiche di “difesa”, che ci stanno pericolosamente trascinando verso l'alba di nuove ostilità, mentre salute e istruzione vengono ulteriormente ridimensionate".

"Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, studenti e pensionati – concludono – ad aderire allo sciopero generale e partecipare alla manifestazione cittadina. Gettiamo le basi per una risposta internazionalista alla logica dell'imperialismo".