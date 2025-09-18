Albenga, visita al cantiere archeologico e alla chiesa di Santo Stefano di Massaro

Sabato 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sarà possibile partecipare a una speciale iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio storico di Albenga. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, ha avviato nel mese di luglio 2025 uno scavo archeologico in Regione Massaro che ha portato alla luce un insediamento rustico di età romana. Le indagini, che proseguiranno ancora per circa un mese, permetteranno di definire l’estensione complessiva dell’edificio, la distribuzione dei diversi ambienti, le attività che vi si svolgevano e le varie fasi di vita e di abbandono del sito.

In occasione della giornata sarà possibile visitare l’area di scavo e conoscere i primi risultati direttamente dalla voce degli archeologi che vi stanno lavorando. L’iniziativa prevede inoltre l’apertura straordinaria della chiesa di Santo Stefano di Massaro, situata accanto all’area archeologica, dove sarà possibile seguire una visita guidata agli affreschi medievali, testimonianza della lunga storia di occupazione del luogo.

L’evento è gratuito e si svolgerà in due turni di visita, alle ore 11 e alle ore 15, con ritrovo presso la chiesa di Santo Stefano di Massaro, tenendo presente che i parcheggi disponibili sono limitati. La prenotazione è obbligatoria entro il 25 settembre, scrivendo all’indirizzo sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it e specificando nell’oggetto “Massaro”, il turno di visita prescelto e il numero dei partecipanti.