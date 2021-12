Varazze, un cittadino scrive al direttore: “L’80% delle persone a passeggio senza mascherina. Occorrono controlli e spiegare che qui vige l’obbligo”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata qui di seguito riportata:

“Questa mattina, approfittando della splendida giornata, ho deciso per fare una passeggiata in bicicletta lungo la nostra bella riviera. Ho percorso il tratto di viale Europa che da Varazze conduce fino a Cogoleto, molto affollato, come capita nelle domeniche primaverili, e ho notato che purtroppo una gran moltitudine di persone non indossava la mascherina, circa l’80%”.

“Visto che molte di queste persone, suppongo, provengono dal Piemonte e dalla Lombardia, forse occorrerebbe che qualcuno, in particolare la Polizia Locale, effettuasse qualche controllo e spiegasse loro che la Liguria si trova in zona gialla e che attualmente qui vige l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto”.