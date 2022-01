"I lupi sono molto territoriali, l'areale medio di un branco è di 150/200 km²"

"La Val Bormida non è piena di lupi, come mi sento dire tutti i giorni, sono sempre gli stessi che girano per il territorio". Questa l'analisi della cairese Sara Chiarlone, tecnico faunistico e brand ambassador per alcune importanti aziende italiane ed estere del settore outdoor.

"Sappiamo quanto sia difficile distinguere un lupo da un altro. Ma in questo caso mi sono imbattuta in un individuo particolare. Avevo ricevuto segnalazione di un lupo senza un arto a Dego. Da li a poco ero riuscita a riprenderlo varie volte dalle parte dei Porri, come si può vedere piuttosto bene nel primo video estivo".

"Anche a Mallare avevo visto un lupo che zoppicava, ma non lo avevo filmato bene fino all’ultimo mese. Pure a lui manca la zampa anteriore sinistra, ridotta ad un moncherino. A noi che la percorriamo in macchina la distanza Mallare-Porri sembra tantissima, ma per loro è niente 'tagliando' per i boschi. E ci riesce persino un lupo senza una zampa".

"L’areale medio di un branco è di 150/200 km quadrati e loro sono davvero molto territoriali" conclude la cairese Chiarlone.