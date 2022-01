Cairo, approvato nuovo regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico

Lo scorso 29 dicembre il Consiglio comunale di Cairo Montenotte ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico.

"Una revisione all'attuale regolamento necessario perché troppo spesso, alle opere che necessitano la manomissione del manto stradale non corrispondono lavori di ripristino eseguiti a regola d’arte. Purtroppo, a seguito di interventi di questo tipo, le strade cittadine rimangono spesso piene di dislivelli e buche che, a lungo andare, possono causare danni anche più gravi alle vie della città" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

"Tendenza che, oltre a compromettere il decoro urbano, può mettere in pericolo, a seconda degli interventi, l’incolumità dei cittadini e, inoltre, pesare sui conti del Comune che deve intervenire successivamente a proprie spese".

"Una delle misure approvate prevede che gli operatori che intendano procedere alla manomissione di suolo pubblico in ordine a nuove opere da eseguire, riparazioni o sostituzioni di ogni genere di infrastruttura posta sotto il livello della strada, dovranno versare una cauzione che il comune potrà utilizzare per intervenire qualora i lavori di ripristino non fossero eseguiti correttamente dall’azienda" conclude Ghione.