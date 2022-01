Finale pronta a varare un anno di cantieri: coinvolti tutti i rioni in diversi ambiti d'intervento (VIDEO)

Difesa della costa e del porto, sicurezza di scuole e impianti sportivi, riqualificazione di piazze e passeggiate. Ma anche attenzione alle manutenzioni cittadine con risorse dedicate alle strade, ai cimiteri, al verde pubblico e al patrimonio comunale in genere.

Sarà un 2022 da circa 11 milioni di euro quello che attende Finale, dove il resoconto di fine anno stilato nei giorni scorsi dall'Amministrazione Frascherelli in vista della ripartenza della macchina comunale dopo le festività e per i 365 giorni successivi vede "pronte al cantiere" diverse opere pubbliche, variegate circa le aree tematiche d'intervento e la loro collocazione.

"Non possiamo che guardare con entusiasmo a questo risultato estremamente importante per la nostra città, ottenuto grazie all'impegno degli uffici che sono riusciti a tradurre in atti amministrativi la volontà politica - commenta il sindaco Ugo Frascherelli - Siamo riusciti ad avviare procedure per cantieri strategici e attesi da anni con un lavoro ad ampio raggio che abbraccia molteplici settori ed esigenze, che riguarderà tutti i rioni della nostra città e darà ulteriore impulso al nostro turismo, vera locomotiva della nostra economia".

Tra i principali capitoli di finanziamento quello sulle opere di difesa e presidio del litorale. A cominciare dalla conclusione della sistemazione delle infrastrutture portuali di Capo San Donato con 745mila euro per il secondo lotto dedicato al rafforzamento del molo di sopraflutto e alla messa in sicurezza della banchina nord e 160mila euro per il nuovo sistema antincendio, per arrivare alle opere a mare con l'avvio della costruzione di una diga sommersa a Finalmarina a ponente della foce Pora (2,3 milioni) e a Varigotti (2 milioni), dov'è già attivo il cantiere della nuova "Passeggiata dei poeti" e dove nei mesi scorsi è stato completato il ripascimento strutturale.

"Si tratta, in questo caso - spiega il sindaco Frascherelli - di investimenti a difesa non solo dell'abitato ma anche di quelle aziende balneari che danno lavoro a circa 500 impiegati durante la stagione e quindi sono una realtà produttiva molto importante per il nostro territorio".

"L'approccio che la maggioranza ha cercato di impostare è quello che cerca di fornire risposte alle esigenze manifestate dai cittadini - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - e seguire le priorità che la stessa maggioranza si è data durante la costruzione del Progetto di Città premiato dalle urne".

Restando sul fronte mare, nei prossimi mesi riprenderanno le lavorazioni sul lungomare nel tratto più a levante col secondo lotto di rifacimento fino a piazzale Mamberto (805mila euro) e finalmente vedrà la luce, seppur dopo la stagione estiva, il rifacimento da circa 230mila euro della passerella tra le spiagge del Castelletto e San Donato. Di notevole importanza turistico-culturale anche la riqualificazione di Punta Crena, con un progetto di circa 300mila euro che porterà alla creazione di un polo su uno dei promontori più suggestivi della Liguria e non solo.

Turismo e cultura che significano anche Finalborgo. 230mila euro saranno riservati al recupero di tetto e serramenti di Palazzo Ricci con l'avvio di una progettualità sul rifacimento delle facciate; 100 mila euro di lavori su Castel Govone e 450 mila euro (con interventi programmati in 3 anni) sul Complesso di Santa Caterina.

Riqualificazione parola d'ordine anche nella centralissima piazza Vittorio Emanuele col recupero della pavimentazione in graniglia dei portici (80mila euro) e a Finalpia dove i lavori riguarderanno l'inizio del rifacimento di corso Europa (240mila euro), Via Mimose e Piazza Toscana (200mila euro) e soprattutto la nuova Piazza Abazia (900mila euro).

Per quanto invece riguarda gli spazi dedicati ai più giovani, il principale investimento riguarderà le scuole, con l'adeguamento antisismico e strutturale delle medie di Finalmarina (1,4 milioni) e il recupero del tetto dell'asilo comunale gestito dalle suore (225mila euro) ma anche diversi spazi sportivi. E' il caso del PalAlessia col risanamento anche in questo caso della copertura (260mila euro), la messa in sicurezza delle tribune del campo "Viola" e la riqualificazione di piazzale Rivetti (60mila euro), "ora parcheggio e che vorremmo tornasse area sportiva con un nuovo campo all'aperto" spiega Guzzi.

Capitolo a parte merita il cimitero di Marina, "che necessita di maggiori risorse per un lavoro più vasto ed approfondito - assicura il sindaco - ma almeno iniziamo a creare le condizioni affinchè con un piano pluriennale si possa risistemare in toto", grazie a 100mila euro dedicati alla manutenzione.

Se di questi fondi ben 6, più della metà, sono di provenienza sovracomunale grazie a bandi regionali, ministeriali ed europei, l'interesse dell'Amministrazione è anche verso il Pnrr: "Molte di queste risorse saranno catalizzate dalle città metropolitane, noi ci siamo strutturati in maniera tale da giocare la nostra partita - assicura Frascherelli - e penso a quei distretti di trasformazione come le aree ex Piaggio o le ex Cave Ghigliazza per cui potrebbe essere interessante anche per Regione Liguria contribuire al recupero, di concerto coi proprietari di queste aree private. Siamo consapevoli di avere grosse aree che meritano investimenti, questa è un'occasione che sarebbe opportuno non perdere".