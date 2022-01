Controlli anti Covid19, nel savonese 36 persone e 3 attività commerciali sanzionate tra fine e inizio anno

Sono state in totale 36 le persone sanzionate dalle Forze dell'Ordine, a cui si aggiungono 3 attività commerciali, nella settimana a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno nel savonese per il mancato rispetto delle normative anti Covid19.

E' quanto emerge dal report settimanale, una sorta di bollettino, emesso dalla Prefettura di Savona per il periodo che va da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio dove, su 3.356 persone a cui è stato verificato il possesso del Green Pass laddove richiesto, 12 sono state trovate senza, mentre 24 non indossavano correttamente o affatto le mascherine nei casi in cui erano obbligatorie.

Le tre attività o esercizi puniti sono invece il risultato di 502 controlli effettuati. Una percentuale in aumento rispetto ai sette giorni precedenti, dove le sanzioni erano state altrettante ma a fronte di 620 verifiche.