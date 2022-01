"Il Sarto di Gloucester": letture per bambini in biblioteca a Borghetto

Mercoledì 5 gennaio alle ore 16 tornano gli appuntamenti con le letture per bambini in biblioteca, dedicate ai piccoli amici dai 5 agli 11 anni.

"Appuntamento con “Il Sarto di Gloucester”, di Beatrix Potter, Premio Andersen 2016, che ci farà entrare in una fiaba di Natale senza età" spiega l'assessore alla Cultura Mariacarla Calcaterra.

"Ma perché un folto numero di roditori cuce con gugliate di rara precisione? Agghindati di tutto punto, come tutti gli animali antropomorfizzati della Potter, hanno preso il posto del sarto ammalato e costretto a letto per tre giorni. Tutto ciò mentre il Natale è alle porte e lui deve far fronte ad una commessa importantissima per il sindaco di Gloucester, che si sposa a mezzogiorno e al quale deve recapitare una elegantissima giacca color ciliegia".

"La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare in biblioteca, tel. 0182 973016, biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it. Per tutti i bambini che passeranno a trovarci in biblioteca nel periodo natalizio, un piccolo regalo" conclude l'assessore.