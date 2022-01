Mercoledì 5 gennaio torna il Bibliotè a Spotorno: appuntamento con Cristina Rava

Appuntamento con Cristina Rava alla casa del turismo di Spotorno, giardini centrali, ad ore 16, per assistere alla presentazione de "Il pozzo della discordia", il terzo romanzo della serie che l'autrice dedica alle indagini del Commissario Rebaudengo affiancato dal medico legale Spinola.

Bartolomeo Rebaudengo e Ardelia Spinola sono una strana coppia. Commissario in pensione lui, pacato, cortese e incline solo al vizio di gola; schietta e ruvida lei, che di mestiere fa il medico legale. Amici da una vita ed ex amanti, non smettono mai di punzecchiarsi, ma insieme sono formidabili. Se c'è un segreto da svelare, un pettegolezzo da confidare, una voce da riportare, la gente di Langa è a loro che si rivolge.

La trama si presenta complessa e articolata e sorprende di continuo il lettore con una ininterrotta sequenza di colpi di scena. Le storie dei vari personaggi si intersecano tra loro rivelando a poco a poco tutto il disegno narrativo e svelando solo all’ultimo minuto i nomi dei colpevoli dei diversi reati, non senza però aver disseminato indizi lungo tutto il percorso. Vecchi e nuovi omicidi e casi di persecuzione si annodano tra loro in un inviluppo che coinvolge il lettore che solo alla fine avrà chiari i percorsi che uniscono passato e presente.

L’ingresso è libero su prenotazione al numero 347.2292495. Per accedere all'evento è necessario il certificato Green Pass rafforzato sopra i 12 anni. La presentazione sarà anche trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della biblioteca civica Camillo Sbarbaro di Spotorno.