Rimorchio si sgancia dal camion in corso Tardy & Benech: l'autista positivo all'alcol test

E' risultato positivo all'alcol test l'autista del camion che ieri sera intorno alle 19.30 ha perso il rimorchio della matrice in corso Tardy & Benech a Savona.

L'etilometro è stato effettuato al conducente dalla polizia locale che ieri sera ha dovuto regolare la viabilità, chiudendo per circa due ore al traffico la via.

Nel frattempo i vigili del fuoco erano intervenuti con una gru per riagganciare il cassone al mezzo pesante.

Fortunatamente non si erano registrati danni a persone o cose.

L'autista, un 50enne di nazionalità romena, è stata sanzionato per la perdita del carico, la mancata revisione del mezzo e la guida in stato d'ebrezza, con la patente che è stata sospesa. Per questo è dovuto intervenire un altro autista in arrivo da Genova con le tempistiche per la rimozione del camion che si erano prolungate ulteriormente.