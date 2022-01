Primo giorno di saldi, ottima affluenza nei Centri Commerciali di Coop Liguria del Ponente ligure

“ Bene tutte le categorie merceologiche – sottolinea il direttore, Matteo Gallieri -. In primo piano come da tradizione l'abbigliamento (uomo, donna, bambino e sportivo), le calzature e gli accessori. Molti negozi riferiscono che alle 17 avevano già superato gli incassi dell'intera giornata dello scorso anno ”.

A Le Serre di Albenga per il direttore Davide Teneggi “ continua il trend positivo di novembre e dicembre. In questa prima giornata di saldi si registrano affluenze in aumento di circa il 20% rispetto ai canonici mercoledì settimanali. Buona risposta quindi alla prima opportunità economica del 2022 con la speranza che i dati possano migliorare ulteriormente durante l'Epifania e nel weekend ormai alle porte".