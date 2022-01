Savona, preso l'autore dello scippo in piazza del Popolo: si tratta di un 43enne ai domiciliari

Ieri pomeriggio a Savona, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un quarantatreenne con l’accusa di furto con strappo, evasione ed alti reati.

L’uomo, in regime di detenzione domiciliare, dopo aver strappato la borsa ad una donna in piazza del Popolo, ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente fermato da alcuni passanti. All'arrivo delle Volanti, lo stesso, ha reagito con violenza all'arresto, dando in escandescenza, scagliandosi contro i poliziotti e i mezzi di servizio.

Il 43enne è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.