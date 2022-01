Banca Carige, Toti e Bucci: "Venga tutelata la territorialità, ​le imprese e l’occupazione dell’istituto di credito”

"Ci auguriamo che oggi si possa cominciare un percorso di lungo respiro in cui venga soprattutto tutelata la territorialità di Banca Carige, auspicando che la sede centrale resti Genova".

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci nel giorno in cui si riunisce il comitato di gestione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che detiene l'88% dell'istituto ligure, per valutare le proposte sul tavolo.

"In primis è necessario salvaguardare i risparmiatori e la filiera delle imprese che sull’istituto di credito hanno sempre contato e su cui continuano a contare".

"Una banca che deve essere un punto di riferimento centrale per la nostra Liguria, anche dal punto di vista occupazionale, così come lo è sempre stata in questi anni" concludono.