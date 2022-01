Albenga, grande successo per la mostra di Luzzati: prorogata fino a Pasqua

Visto lo straordinario successo riscosso dalla mostra “Emanuele Luzzati Cantastorie”, allestita grazie alla preziosa collaborazione di Sergio Noberini (responsabile della “Lele Luzzati Foundation”) e delle sue collaboratrici, si è deciso di prorogare l’apertura della stessa fino a Pasqua. La mostra sarà quindi visitabile fino al prossimo 18 Aprile presso “Magiche Trasparenze” a Palazzo Oddo.

Grande successo anche per la terza edizione di “Albenga s’illumina d’immenso”. Ancora una volta le proiezioni architetturali hanno incantato cittadini, turisti e visitatori che non hanno perso occasione per immortalare lo straordinario spettacolo dato dall’arte proiettata sull’arte.

Protagonista indiscusso di questa edizione, nel centenario dalla sua nascita, Emanuele Luzzati, presente in alcune delle opere proiettate sugli edifici del Centro Storico ingauno, ma anche l'opera della graffitista Shamsia Hassani sulla torre di Palazzo Peloso Cepolla e la natività di Carlo Maratta, sulla facciata della Cattedrale San Michele.

I riscontri positivi non sono mancati anche sui social network dove le immagini delle impotenti torri illuminate e delle proiezioni hanno fatto il giro d’Italia contribuendo a diffondere la magia di Albenga.

Il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Gaia Marta, proprio a fronte del grande successo riscontrato, intendono ringraziare gli sponsor che hanno partecipato investendo alla realizzazione del progetto, in particolare: Coop Liguria, Esselunga, Ruote d’Epoca, Icose, Engie, Energia Azzurra gruppo Egea, Bacchetta, Stampa digitale 2T, Castelbianco Hops, Associazione “Tra le Torri”.

Un ringraziamento anche agli enti patrocinanti come Regione Liguria, Provincia di Savona e la Lele Luzzati Foundation e alla Diocesi di Albenga e Imperia, per aver messo a disposizione alcuni degli spazi sui quali sono state proiettate le immagini architetturali.

“Nel periodo delle festività natalizie - affermano l’assessore agli eventi Marta Gaia e il vicesindaco Alberto Passino - ben 769 persone hanno visitato la mostra di Emanuele Luzzati e, dato questo straordinario successo, con Sergio Noberini e le sue collaboratrici, abbiamo deciso di prorogare la permanenza della mostra all’interno di Magiche Trasparenze a Palazzo Oddo, fino a Pasqua (18 aprile). In questo modo permetteremo a cittadini, visitatori e turisti che faranno visita ad Albenga di avventurarsi nello straordinario viaggio tra immagini, ingrandimenti, serigrafie e sagome delle scenografie teatrali del Maestro”.

“Sarà occasione inoltre – precisano – per avviare laboratori con le scuole e permettere l’organizzazione di visite guidate alla mostra rispondendo così alle richieste che abbiamo ricevuto da parte di alcuni istituti scolastici”.

“Un grande successo per le proiezioni architetturali – commenta il sindaco Riccardo Tomatis - anche quest’anno, hanno affascinato visitatori e cittadini. L’arte proiettata sull’arte e un omaggio a Emanuele Luzzati artista straordinario e poliedrico, nel centenario della sua nascita. La mostra del Maestro, la prima nel ponente ligure di questa portata, ha riscosso un ottimo successo. Sono felice della sua proroga, in questo modo, infatti, i ragazzi delle scuole e tutti coloro i quali nel periodo natalizio non ha avuto modo di visitarla, potranno cogliere l’occasione per avventurarsi in questo viaggio tra le immagini, le rappresentazioni sceniche e teatrali di Emanuele Luzzati”.