FdI, Balleari: “Liguria promotrice della difesa dei balneari. Approvato oggi l’ordine del giorno”

“Non possiamo abbandonare il comparto balneare, è una componente del nostro sistema turistico e non è concepibile restare senza investimenti in questo settore per i prossimi anni, cosa che accadrà se non si mette mano ad una revisione della così detta direttiva Bolkestein, che da oltre 15 anni è una spada di Damocle sulla testa di 35mila aziende italiane”. Così dichiara il presidente della delegazione di FdI in Regione Liguria Stefano Balleari circa l’odg approvato oggi che impegna la Giunta ed il presidente Toti a farsi promotrice in tutte le sedi opportune della difesa di imprese, lavoratori e interessi del comparto balneare interessato dalla direttiva.