Controllo della diffusione dei piccioni domestici e lotta alla processionaria del pino: doppia ordinanza sindacale a Borghetto S. Spirito

A Borghetto Santo Spirito il sindaco Giancarlo Canepa ha emesso in data odierna due ordinanze sindacali: una, ai fini igienico sanitari per il controllo della diffusione dei piccioni domestici sul territorio comunale; l'altra contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica ai fini della lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.

Il primo provvedimento ordina "a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all’interno dei centri abitati; a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di provvedere: a) a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano ed alla rimozione delle carcasse ove presenti; b) all'immediata chiusura, ove possibile, di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione mediante apposizione di griglie o reti; c) ad impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento".

"La presente Ordinanza - si legge ancora nel documento - annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto".

Per quanto riguarda la seconda ordinanza, il primo cittadino ordina: "A tutti i proprietari di piante colpite dalla 'processionaria del pino' di provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo invernale) e mediante trattamento alla chioma con insetticida microbiologico opportuno (fine agosto - settembre) da eseguirsi nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Detti interventi dovranno essere eseguiti ripetutamente nel corso dell'anno, al manifestarsi della presenza della processionaria".

Inolte, l'ordinanza vieta il conferimento di "ramaglie con i nidi della processionaria negli appositi contenitori di raccolta del verde".