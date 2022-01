Carcare piange Achille Salvadori, storico componente della pro loco

La comunità di Carcare (e in particolare il mondo del volontariato) è in lutto per la scomparsa di Achille Salvadori.

Membro storico (e per diversi anni vice presidente) della pro loco, nonché grande appassionato e studioso della fotografia, assieme all'ex sindaco di Cosseria Gianfranco Coriando aveva collaborato alla pubblicazione di alcuni testi e foto sulla storia di Carcare.

"Non avremmo mai voluto fare questo post - scrive su Facebook la pro loco carcarese - La notizia della tua scomparsa stamane ci ha sconvolti. Nel cercare una tua foto nel nostro voluminoso archivio una volta di più ci siamo resi conto che tu eri sempre dall'altra parte dell'obbiettivo a documentare e cogliere ogni momento della vita sociale".

"Abbiamo usato da sfondo una delle tante fantastiche foto che tu avevi fatto al nostro Paese, che amavi molto, e una scherzosa immagine di te che rispondevi ridendo di cuore al nostro 'torna alla macchina fotografica che con la polenta non hai stile'. Buona luce a te che con passione descrivevi con gli scatti ogni iniziativa della pro poco ed eri un competente archivio storico vivente della vita di Carcare oltre ad essere sempre gioviale, pacato e riflessivo con tutti".

"Un fortissimo abbraccio alla tua famiglia che hai amato più di tutto. Ciao Achille, grazie di tutto..." concludono dalla pro loco.

"L'amministrazione comunale - aggiunge il sindaco Christian De Vecchi - si unisce al sentimento di cordoglio della pro loco ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia".