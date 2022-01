Albenga, la Croce Bianca aperta ad accogliere giovani per il Servizio Civile Universale

E’ attivo il bando per il servizio civile rivolto ai giovani tra i 18 ed i 28 anni e anche la Croce Bianca di Albenga è alla ricerca di giovani che vogliano mettersi in gioco vivendo un'esperienza di vita unica e formativa che li impegnerà coi militi per 12 mesi 25 ore settimanali con un corrispettivo di 444 euro mensili.

Per avere maggiori informazioni e dettagli su quella che è l'attività da svolgere è possibile contattare il numero 0182.50348 o scrivere all'indirizzo mail crocebiancaalbenga@gmail.com.

L’iniziativa persegue un duplice obiettivo fondamentale: rendere le associazioni sul territorio capaci di poter rispondere ancora più efficacemente e tempestivamente alla crescente e sempre più diversificata domanda di servizi, con particolare riferimento ai trasporti assistiti e ai soccorsi in emergenza, e rafforzare il ruolo delle associate, in particolare dei volontari più giovani, quali punti di riferimento nelle comunità locali per la formazione e l’informazione in materia di salute e sicurezza delle persone e del territorio.