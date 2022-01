Alassio: 120 mila euro per l'adeguamento e la manutenzione della rete delle acque bianche

120mila euro, tanto è stato stanziato per le opere di manutenzione e di adeguamento delle reti di raccolta e convogliamento delle acque bianche, una delle priorità delle linee di mandato dell'Amministrazione Melgrati Ter.

Alla fine del dicembre scorso la Giunta Comunale ha infatti approvato gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo redatto dal funzionario tecnico del Comune Luca Corciulo per la manutenzione e l'adeguamento delle reti di raccolta e convogliamento acque bianche.

"In considerazione degli importi, abbiamo potuto contattare direttamente un professionista esperto nel settore e individuato per le vie brevi la Ditta Randazzo Nicola di Albenga, dotata degli uomini e dei mezzi necessari ad espletare l'intervento - commenta Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - da cui abbiamo avuto la disponibilità ad intervenire sulla scorta del progetto fornito. Di questi giorni la determina con la quale dal capitolo di spesa dedicato sono state individuate le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera. L'occasione anche per andare a delle acque bianche presenti nel centro storico, operazione fondamentale per garantire il regolare deflusso delle acque in caso di piogge intense o mareggiate".​