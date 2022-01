Loano, il collegamento con la passeggiata di Pietra sarà presto realtà. Lettieri: "Realizzazione in dirittura d'arrivo" (FOTO)

"Siamo in dirittura d'arrivo per realizzare l'opera che consentirà di unire la passeggiata di Loano con quella di Pietra Ligure". A dichiararlo è il sindaco loanese Luca Lettieri che per l'occasione, sempre a proposito di quanto reso noto, ha postato sul proprio profilo Facebook alcune foto dello studio di fattibilità proposto dall'assessore ai lavori pubblici Vittorio Burastero e approvato dalla giunta comunale.

"Il collegamento permetterà di creare finalmente una continuità della passeggiata posta fronte mare ad entrambi i Comuni che risulta oggi interrotta in corrispondenza del Rio Ciappe, che di fatto coincide con i confini comunali - aggiunge Lettieri ai microfoni di Savonanews - Attualmente la passeggiata di Loano termina in prossimità della rotonda del Lungomare 'Madonna del Loreto' da cui, attraverso una scala, si può raggiungere la quota dell'arenile e da qui accedere alla spiaggia libera del comune di Pietra Ligure attraverso un passaggio nella massicciata insistente sul territorio loanese".

"Dal lato di Pietra Ligure, la passeggiata – di recente realizzazione – corre alla quota della ferrovia (circa 3 m sopra il livello dell’arenile) e si interrompe in prossimità del ponte ferroviario sul Rio Ciappe. Attraverso una rampa pedonale si può raggiungere la quota dell’arenile senza barriere architettoniche. Al fine di realizzare il collegamento in quota si è deciso di realizzare una passerella aerea che, partendo dal limite della passeggiata di Pietra Ligure, sormonta il Rio Ciappe senza appoggi a terra fino a raggiungere la massicciata esistente sul territorio di Loano che costeggia la linea ferroviaria" conclude Lettieri.