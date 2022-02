Loano e Pietra Ligure: ok al protocollo d'intesa per il completamento della passeggiata a mare

I Comuni di Pietra Ligure e Loano hanno approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione delle opere di completamento della passeggiata a mare che andrà a unire le due località. Nel documento sottoscritto, entrambi i Comuni concordano sulla necessità di realizzare l’intervento al fine di implementare e migliorare il collegamento pedonale per il rilancio turistico del bacino provinciale.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Comune di Loano si impegna ad eseguire le operazioni finalizzate all'eliminazione delle situazioni di disagio alla viabilità pedonale lungo la propria passeggiata di levante, nonché al ripristino di accettabili condizioni di sicurezza per la viabilità cittadina tra i comuni. Sempre l'ente loanese finanzierà l'intervento con somme previste nel proprio bilancio e avanzerà richiesta alla Regione Liguria e/o agli Enti sovraordinati per l’eventuale contributo economico alla realizzazione delle opere.